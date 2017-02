© AFP Archivbild

„Et wär wonnerbar, et wär een Dram wa kee Staat Atomwaffen hätt“, sou den Trump. Mee soulaang et der gëtt, wäert d'USA am „Ruddel“ ganz uewe stoen. Amerika misst ëmmer déi éischt Atommuecht op der Welt bleiwen, an dat souguer virun Alliéierten Natiounen. Dem Trump no wär dat strategescht Regierungsofkommes New START, dat d'USA 2010 mat der Regierung zu Moskau ofgeschloss hat, e schlecht Geschäft gewiescht. Dowéinst misst een elo frësch Business-Optioune fannen, sou den President.