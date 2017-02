Fir déi éischte Kéier zanter iwwer 10 Joer ass d'SPD am ARD-"Deutschlandtrend" virun CDU/CSU.Siwe Méint virun de Bundestagswahle kënnt d'SPD op 32 Prozent vun de Stëmmen. 31 Prozent vun de Gefrote géingen d'Unioun wielen.D'AFD an déi Lénk verléiere béid ee Prozentpunkt an kommen op 11, respektiv op 7 Prozent.Déi Gréng an d'FDP bleiwen onverännert bei 8, respektiv 6 Prozent vun de Stëmmen.