© AFP Archivbild

© AFP Archivbild © AFP Archivbild © AFP Archivbild © AFP Archivbild © AFP Archivbild « ZréckWeider »

Zu Paräis hu sech den Donneschdeg bis zu 1.000 virun allem jonk Leit op der Place de la Nation zesummefonnt, mellt d'Police. Si hu géint Policegewalt géint Minoritéiten an déi rezent Mësshandlung vum Théo L. duerch véier Poliziste während enger Routinekontroll protestéiert.Den 22 Joer Ale war den 2. Februar vun de Polizisten ugehalen ginn an him ass sou schwéier zougesat ginn, datt hien dono fir eng Noutoperatioun an d'Klinik huet missen ageliwwert ginn. D'Manifestanten hu 16 Lycéeë blockéiert an et goufen 28 Festnahmen. Autoe si beschiedegt ginn a Pavésteng si geflunn, d'Police ass mat Tréinegas géint déi jonk Leit virgaangen.De franséischen Inneminister Bruno Le Roux huet zur Rou opgeruff. "Wat d'Affaire Théo betrefft, gëtt et bei deene Jonke ganz novollzéibar Gefiller" sou d'Educatiounsministerin Najat Vallaud-Belkacem, mä et misst een d'Justiz hier Aarbecht maache loossen.