Entscheedung an den USA

Nodeems d'Regierung ënnert dem President Obama nach am August 2016 decidéiert hat, den Asaz vu private Prisongen auslafen ze loossen, huet dem Trump säi Justizminister Jeff Sessions dësen Donneschdeg ugekënnegt, dat dëst erëm réckgängeg gemaach soll ginn. Privat Prisongsservicer wieren an Zukunft onverzichtbar, sou de Sessions.

Leschte Summer gouf entscheet, datt fir Prisonéier, déi vum Land an net vun engem eenzele Staat veruerteelt gi sinn, keng privat Prisonge méi genotzt sollte ginn. Eng staatlech Etude hat deemools gewisen, datt privat Prisongen net just méi geféierlech fir Prisonéier an fir d'Giischtercher wieren, mä dat och méi Leit réckfälleg géife ginn. Dobäi kënnt, dat se de Staat net manner kaschten, wéi ëffentlech Prisongen.

Betraff sinn 13 privat Prisongen, an deene ronn 22.000 Leit asetzen, vill dovunner Auslänner, déi wéinst Verstéiss géint d'Awanderungsgesetz festgeholl gi sinn.