Am Südsudan ass keen Enn vun der Flüchtlingskris en Vue. D'Vereenten Natiounen hunn elo am Nopeschland Uganda e weidere Flüchtlingscamp fir 110.000 Leit installéiert. Dee leschte Camp, deen eréischt am Dezember opgaangen ass, ass antëscht scho voll.No Syrien an dem Afghanistan ass de Südsudan mat der drëttgréisster Flüchtlingskris op der Welt betraff. 5 Millioune Mënsche sinn op Liewensmëttel ugewisen. Bis ewell si scho 700.000 Leit an den Uganda fortgelaf. Donieft goufe méi wéi 300.000 Flüchtlingen an Ethiopien opgeholl an ronn 100.000 sinn a Kenia ukomm.