Militante vum IS hunn dëse Freideg e Grenzposten un der irakesch-jordanescher Grenz attackéiert an op mannst 15 irakesch Grenzbeamten ëmbruecht. E Selbstmordattentäter hat sech mat sengem Auto an d'Luucht gesprengt.Irakesch Truppe sinn de Freideg eegenen Aussoen no eng éischte Kéier bis an de Weste vun der belagerter Stad Mossul erakomm. Den Donneschdeg hat d'Arméi de strategesch wichtege Fluchhafe vun der IS-Héichbuerg ënnert hir Kontroll bruecht.Iwwerdeems sinn an engem Selbstmordattentat an der syrescher Stad Al-Bab méi wéi 40 Persounen ëm d'Liewe komm. Dosende Leit goufe verwonnt. Verschiddener schwiewen nach a Liewensgefor. Dat huet de syreschen Observatoire matgedeelt.Eréischt en Donneschdeg haten d'Rebellen annoncéiert, déi syresch Stad Al-Bab vum IS zeréckeruewert ze hunn. D'Attack war géint zwee Kommandoposte vun de Rebelle geriicht. Offiziell revendiquéiert gouf se bis ewell nach net.