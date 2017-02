© afp

Mossul Operatioun / Reportage Nadine Gautier



D’Operatioun am Weste vun der Stad dierft awer méi laang a komplizéiert ginn. Dovunner gi Militärresponsabeler aus. D’Quartieren, wou den Ament gekämpft gëtt, hunn nämlech iwwerall enk Gaassen, wou d’Arméi net mat hire grousse Gefierer duerchkënnt. Doniewent gëtt domadder gerechent, datt sech nach ronn 750.000 Zivilisten op der Plaz ophalen.De Weste vun der Stad ass vum Rescht vu Mossul ofgetrennt. Och well d’Brécken iwwert de Floss Tigris, déi an déi westlech Quartiere féieren, zerstéiert goufen. D’Arméi huet dowéinst hir Offensive vum Fluchhafen aus lancéiert. Um Donneschdeg hunn déi Responsabel vun do d’Islamiste vun Daech verdriwwe gehat.Zanter Oktober dauert d’Operatioun vun der irakescher Arméi géint den IS elo schonns un. Mossul ass eng vun de Bastioune vun den Islamisten, och eng vun de leschten am Land. Vun hei aus hat am Juni 2014 de Leader vun den Terroristen den Al Bagdadi de Kalifat ausgeruff.Um Freideg gouf et dann un der irakesch jordanescher Grenz nees ee bluddegt Selbstmordattentat. Bei deem koume 15 Grenzkontrolleuren ëm d’Liewen.Iwwerdeems steet den IS och a Syrien ëmmer méi ënner Drock. Um Donneschdeg gouf do d’Stad Al-Bab am Norde vum Land zeréck eruewert. Um Freideg goufe 40 Rebelle bei enger Attack vun den Terroristen ëmbruecht.