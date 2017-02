Et vergeet kaum en Dag ouni Mediekritik vum US-President. Den Donald Trump huet e Freideg de Medie carrement ënnerstallt, si géinge Geschichten erfannen. Si hu keng Quellen, si denken et sech aus, sou den US-President an enger Ried op enger Konferenz zu Washington.D'lescht Woch hat de Republikaner d'Press als Feind vum amerikanesche Vollek beschriwwen.Den Donald Trump ass mat massiven Turbulenze konfrontéiert. Aus dem Wäissen Haus sinn an de leschten Deeg ëmmer nei Detailer iwwer Interna un d'Ëffentlechkeet komm. Als Konterpartie gräift den Donald Trump d'Press zanter Woche massiv un.