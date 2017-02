Internat.: Am meeschte gelies

De Fall ass elo un den Untersuchungsriichter weidergeleet ginn. Dat huet den zoustännege Procureur e Freideg zu Paräis matgedeelt.



De Fillon hat jo zouginn, seng Fra Penelope jorelaang als parlamentaresch Mataarbechterin bezuelt ze hunn. De Procureur ermëttelt elo wéinst dem Verdacht op eng Scheinbeschäftegung. De Fillon dogéint, betount de Poste wier legal gewiescht an et géif hei ëm Steiergelder an enger Héicht vu bis zu 680.000€ Netto goen.