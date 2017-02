Hannergrond ass d’Verhaftung vun enger Senatrice, déi dem Duterte no am Drogenhandel soll hir Fanger am Spill hunn. Si sëtzt zanter e Freiden an der Haaptstad am Prisong. D’Leila de Lima ass eng vun de schäerfste Kritikerinne vum President, dofir geet d’Famill dovunner aus datt den Duterte si mat erfonnte Geschichten aus dem Wee wëll hunn.