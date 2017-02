Domadder wëll d’Land säin zivillen Atomprogramm no vir dreiwen, heescht et vun den Autoritéiten.

Et wier den éischten internationale Verkaf vun der Substanz. Déi soll fir d’Uräichere genotzt ginn.D’lescht Joer gouf mam Iran jo een Atomofkommes ausgehandelt. An deem ass och virgesinn, datt d’Land Uran bis zu 3.5 Prozent duerf uräicheren. Fir Atomwaffen ze bauen, bréicht et 80 Prozent oder esouguer méi.