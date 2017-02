Internat.: Am meeschte gelies

Den neie System wäert den Terrorismus zerstéieren, sou de Premier Binali Yildirim um offiziellen Optakt vun der Campagne an engem Stadion zu Ankara. Terrorgruppen géife sech fir den "Nee" beim Referendum asetzen.De 16. Abrëll sollen d'Bierger an der Tierkei iwwert d'Reform ofstëmmen, mat där de Staatschef Recep Tayip Erdogan däitlech méi Muecht géif kréien an d'Parlament geschwächt géif ginn. Kritiker a Biergerrechtler gesinn de geplangte Changement ganz kritesch.