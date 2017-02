Internat.: Am meeschte gelies

Dausende Supporter vum antëscht eelste Staatschef op der Welt waren op der Party vun der Regierungspartei Zanu-PF derbäi. Gefeiert gouf mat risege Gebuertsdagskuchen, dorënner een an der Form vum Robert Mugabe sengem Mercedes. De Käschtepunkt fir déi ganz Feier gëtt op eng Millioun Dollar geschat. D'Awunner aus dem Simbabwe an d'Oppositioun gesinn déi ganz Dekadenz kritesch. Am Simbabwe sinn d'Liewensmëttel nach ëmmer knapp. Dobäi hunn aarm Baueren souguer misse Véi fir de Buffet um Fest zur Verfügung stellen.