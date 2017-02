Déi jonk Fra aus Indonesien, huet no hirer Verhaftung ausgesot. si hätt ëmgerechent 85 Euro kritt, fir dem Kim Jong Nam eng Flëssegkeet an d'Gesiicht ze sprutzen. Si hätt gemengt, et wier Ueleg fir Puppelcher. A Wierklechkeet huet et sech jo, wéi antëscht bekannt ass, ëm en Nervegas gehandelt. Den eeleren Hallefbrudder war no der Attack de 13. Februar um Fluchhafen zu Kuala Lumpur gestuerwen. D'Police huet zwou Fraen aus Indonesien an dem Vietnam an een Nordkoreaner festgeholl.



Um Sonndeg soll de Fluchhafen vun Experten op Spure vum héichgeféierlechen Nervegas ënnersicht ginn. Inoffiziell gëtt spekuléiert, den nordkoreanesche Regime hätt de Mord um Kim Jong Nam an Optrag ginn.