Wéi elo réischt bekannt gouf, ass d'Enquête géint de Frédéric Chatillon schonn de 15. Februar also e Mëttwoch d'lescht Woch opgemaach ginn. Him gëtt reprochéiert ëffentlech Gelder verontreit ze hunn. De Chatillon soll fir de Front National via seng Firma Riwal deiert Material fir d'Campagnen vun de Gemengen- an Europawalen 2014 an 2015 kaf hunn.D'Marine Le Pen selwer steet wéinst presuméierte fiktiven Aarbechtskontrakter vun Assistenten am Europaparlament am Fokus vun der Justiz. D'Politikerin refuséiert fir den Ament awer mat den Autoritéiten ze schwätzen.Iwwerdeems sinn zu Nantes eng 2.200 Leit op d'Strooss gaangen, fir géint e geplangten Optrëtt vun der FN-Presidentin um Sonndeg ze protestéieren. Dobäi ass et zu vereenzelten Affrontementer tëscht de Manifestanten an der Police komm.