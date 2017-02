Um Samschdeg den Owend gouf et ee Bommenalarm an der "Ancienne Belgique". De Concert vum Jain gouf ofgebrach.

© rtl.be

1.000 Leit goufen evakuéiert. Et gouf ee Sécherheetsperimeter ronderëm de Sall opgeriicht.Eng Koppel huet virum Concert héieren, wéi eng Persoun gesot huet, si géing net eragoen, well de Sall géing explodéieren. Déi Koppel huet dunn d'Police geruff.Eng Stonn méi spéit gouf et Entwarnung. De Concert vun der franséischer Sängerin Jain kann ofgehale ginn.