BREAKING: a car has plowed into a crowd of people in New Orleans, atleast 28 critically injured. Pray for them. pic.twitter.com/ViEgMvsg15 — The Rouser (@RouserNews) February 26, 2017

Iwwer 20 Persoune solle verwonnt gi sinn, dorënner eng Partie méi uerg, melle CNN an déi lokal Zeitung «Times-Picayune». Eng genee Zuel vun Affer ass nach net bekannt. D'Affer géifen am Alter tëscht 3 a 40 Joer leien, sou de Chef vun der Police Michael Harrison.De Chauffer vum Pick-Up, e jonke Mann vu 26 Joer, soll ganz staark alkoholiséiert gewiescht sinn. Aenzeien no wär hien och scho vun der Police festgeholl ginn. Ier hien an d'Leit gerannt wär, hätt hien och nach 2 Autoe beschiedegt. Et géife keng Indikatiounen op en terroristeschen Akt.De Buergermeeschter vun New Orleans Mitch Landrieu sot, et wiere Barrièren opgeriicht gewiescht, mä et wier immens schwéier fir d'Leit virun esou eppes ze schützen.