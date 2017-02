E Sonnden de Moien ass zu London en Auto an e Grupp Foussgänger gerannt. 5 Persounen si blesséiert an d'Spidol komm.

© AFP (Archivbild)

Wéi et heescht wier den Auto fir d'éischt an eng Mauer geknuppt an duerno an d'Leit gerannt. De Chauffer ass nach op der Plaz festgeholl ginn.



D'Hannergrënn sinn och hei nach onkloer, ma d'Autoritéite ginn och an dësem Fall net vun engem terroristeschen Hannergrond aus.