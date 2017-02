80% vun de Gréngen hu gréng Luucht fir den ausgehandelten Accord tëscht dem grénge Kandidat Yannick Jadot an dem Benoît Hamon vun der Gauche ginn.

Deemno zitt de Grénge seng Kandidatur fir d'Presidentiellen zu Gonschten vum Kandidat vum PS zeréck. Dat awer ënner Konditiounen. Den Accord tëscht Jadot an Hamon gesäit ënnert anerem, fir datt Frankräich a 25 Joer aus der Atomenergie erausklëmmt. Ënnert de Sozialisten ass dat allerdéngs ëmstridden.Donieft huet d'Sègolène Royal haut annoncéiert net méi bei der Parlamentswal am Juni unzetrieden. 4 Mandater wiere genuch. An de leschte Méint hat déi aktuell Ëmweltministesch ëmmer neess duerchblécke gelooss, datt si de fréiere Wirtschaftsminister Emmanuel Macron ënnerstëtzt.