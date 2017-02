Direkt e puer grouss Konzerner profitéiere vun der Geleeënheet fir nei Modeller op de Marché ze bréngen. Fréier Pionéier, wéi Nokia a Blackberry, probéiere mat neien Apparater ee Comeback. De weltgréisste Smartphone-Produzent Samsung wollt u sech den neie Galaxy S8 presentéieren. Wéinst dem techneschen Debakel mam Note 7 gouf dëse Projet op spéider reportéiert. De Konkurrent Apple ass op dëser gréisster Foire fir Handyen iwwregens net vertrueden.



Am Ganze gi sech während deenen 2 Deeg ronn 2.200 Entreprisen aus dem Secteur vun der mobiller Telefonie zu Barcelona Rendez-vous. Iwwer 100.000 Visiteuren ginn erwaart. Och de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel deplacéiert sech op Barcelona, wou hie beim Lancement vum "Tomorrow Street Inovation Center" dobäi ass. Et handelt sech heibäi ëm eng Joint-Venture tëscht Vodafone an der Technoport S.A, déi hire Siège an de Gebailechkeeten vu Vodafone um Kierchbierg huet.