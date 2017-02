Demonstratiounen a Rumänien ugangs Februar. © afp

Ausléiser fir déi Protester, déi schonn zanter Wochen zu Bukarest an an anere grousse Stied uechter d'Land ofgehale gi waren, ass den Dekret deen Enn Januar vun der Regierung lancéiert gouf, fir de Kampf géint d'Korruptioun anzeschränken. No Protester, déi keen Enn geholl hunn, huet de Premier Minister den Dekret nees zeréck gezunn. Ma d'Demonstranten hunn kee Vertraue méi an hir Regierung.