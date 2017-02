© afp

Scho virun iwwer enger Woch goufen am Missouri eng honnert Griewer vun der jiddescher Communautéit profanéiert. Zanter dass den Trump President ass, goufen et ëmmer méi anti-semitesch Incidenten. Dacks ginn einfach Hakekräizer op Autoen, Brécken, Schoulen an aner Gebaier gemoolt. D'Ligue Anti-Diffamation huet elo eng Belounung vun 10.000 Dollar ausgeschriwwe fir all Informatioun, déi zu enger Identifikatioun vun den Täter kéint féieren.