© afp

D'Marine Le Pen, Presidentschaftskandidatin fir de rietspopulistesche Front National gesäit de juristeschen Drock op sech ëmmer weider wuessen an huet dofir um Sonndeg zu Nantes gefuerdert, dass d'Riichter net de Wëlle vum Vollek sollen hënneren.D'Riichter wären do, fir den Droit z'applizéieren, ma net fir en z'erfannen, esou nach d'Cheffin vum FN. Donieft stoungen nieft der Justiz och d'Medien am Kräizfeier. Bei dëse Wahlen hätten d'Medien hire Choix längst geholl a géingen dofir op eng hysteresch Aart a Weis Wahlcampagnë fir hir d'Fille maachen. Dat Fillen ass dem Le Pen no den Emmanuel Macron.