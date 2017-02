Et ass also eng wichteg Ried an et soll eng optimistesch Visioun fir d'USA ginn, huet scho säi Pressespriecher gesot. D'Wirtschaft an d'Defense sollen am Mëttelpunkt stoen. D'Eckdate vum nächsten US-Budget ugerass ginn.

Den Trump, dee jo bis ewell net mat groussen, gudde Rieden opgefall ass, huet dës Kéier e ganzt Team vu Leit fir d'Ried ze schreiwen engagéiert. Et soll virun allem ëm den amerikaneschen Aarbechter goen an ëm d'Sécherheetspolitik. Schonn e Méinden hat de President annoncéiert, datt en de Verdeedegungsbudget wëll ëm 10% erhéijen. Dat soll géigefinanzéiert gi mat Kierzungen am net-militäresche Beräich, zum Beispill bei der Entwécklungshëllef oder am Sozialen.