De Fliger vum Typ Cessna wier op 2 Haiser gefall, mellen amerikanesch Medien. Zwou Persounen aus engem drëtten Haus, dat a Brand gerode war, wiere blesséiert an e Spidol transportéiert ginn.



U Bord vum Fliger soll eng Famill vu 5 Leit gewiescht sinn, 2 Erwuessener an 3 Teenager. Si koume vun engem Evenement am Disneyland a waren ënnerwee op San José. D'Maschinn ass kuerz nom Start zu Riverside, ronn 90 Kilometer vu Los Angeles ewech verongléckt. Bei der Kollisioun mat den Haiser ass de Fliger ausernee gebrach an eent vun de Kanner gouf aus der Maschinn geschleidert. Dat jonkt Meedche soll liicht blesséiert iwwerlieft hunn.



Firwat de Fliger erof gefall ass, ass bis ewell nach net gewosst. Wéi et vun de Rettungsequippen heescht, géif ënnert den Debrise vun den Haiser nach no 3 bis 5 Persoune gesicht ginn. Déi ganz Noperschaft gouf evakuéiert.