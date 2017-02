Wéi eng Feeler huet déi israelesch Regierung am Gazakrich vun 2014 gemaach? Op dës Fro sollen et en Dënschden Äntwerte ginn.

Während zwee Joer sinn onofhängeg Experten dëser Fro nogaangen. Deen 200 Säiten décke Rapport gëtt de Mëtteg Public gemaach. Et gëtt erwaart, dass d'Enquête der Regierung vum Premier Netanjahu gravéierend Feeler virgeheit.



Während deene 50 Deeg, wou de Krich gedauert huet, waren iwwer 2.250 Palestinenser ëm d'Liewe komm an 100.000 hunn hiert Doheem verluer. Op israelescher Säit waren deemools 74 Persoune gestuerwen, an der Majoritéit Zaldoten. D'Enquêteure sinn ënnert anerem der Fro nogaangen, ob beim Plange vum Krich Warnunge vum Geheimdéngscht ënnerschat goufen. Dobäi goung et an der Haaptsaach ëm Tunnellen, déi di radikalislamesch Palestinenserorganisatioun Hamas an der Gazasträif gegruewen hat a bei Attacken eng wichteg Roll gespillt hunn.