2018 kéint et Realitéit ginn

Internat.: Am meeschte gelies

Wéi et heescht, hätten déi zwee Kandidate schonn eng Avance bezuelt a wieren am Gaange Fitness- a Gesondheetstester duerchzeféieren. D'Nimm vun deenen zwee Weltraumtouriste goufen net genannt. Schonn e puer Entreprise si mat Touristen an de Weltall geflunn, bis ewell ass awer nach kee ronderëm de Mound geflunn.