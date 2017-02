Dem ultra-rietsen Internetsite Breitbart News sot hien, déi penibel Pann wär just geschitt, well d'Oscar-Gala sech ze vill op d'Politik konzentréiert hätt!

Si hätte sech ze vill mat der Politik beschäftegt, datt se de Schluss net richteg hi kritt hätten, sou den Trump. Dat wär schonn e bëssen traureg gewiescht. Et hätt dem Glamour vun den Oscaren e bësse geschuet. Den Owend wär net esou glamouréis gewiescht an hie wär jo och schonn derbäi gewiescht. Et hätt eppes ganz Spezielles gefeelt.

Während der Zeremonie, wou andauernd géint e gepickt gouf, hat den Donald Trump sech net ze Wuert gemellt.





Wéi konnt et zu der Pann bei den Oscare kommen?



Dat war e Méinden d'Fro vum Dag. All Enveloppe vun de Gewënner, an dat sinn der 24, gëtt et zweemol. PricewaterhouseCoopers ass responsabel. Zwee Leit vun hinne sti während der Show lénks a riets vun der Bühn a ginn de Presentateuren jee nodeem wou wéi enger Säit se kommen d'Enveloppe. Déi mat der „beschter Schauspillerin“ ass zweemol ausgedeelt ginn. De Warren Beatty krut déi - grad wéi scho virun him de Leonardo di Caprio - an net déi vum beschte Film.

D'Produzente vu La La Land hu scho Merci gesot, wéi e bemol Opreegung op der Bühn war a Mataarbechter déi rout Gewënner-Enveloppe kontrolléiert hunn. Dunn huet de Produzent de Mikro geholl an annoncéiert, datt et e Feeler ginn hätt an ebe Moonlight gewonnen hätt.