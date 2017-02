© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Wéi hire President an engem Interview mat der Zeitung Libre Belgique betount, géif engem d'Entwécklung vun neie Geschäfter an der Grenzregioun Suerge maachen, besonnesch wat de Grand-Duché betrëfft. Hei zu Lëtzebuerg wieren an Tëscht d'Millioun Metercarréë vu Geschäftsfläch iwwerschratt ginn, gëtt de Philippe Ledent ze bedenken. Am Laf vun den nächste 5 Joer géif dëse Chiffer nach an d'Luucht goen. Ëmmer méi Frontaliere géifen och am Grand-Duché akafen, esou dass sech d'Kafkraaft aus der Lorraine an och vun de Belsch am Gaange wier op Lëtzebuerg ze verlageren. Den Direkter vun der UCM betount, dass d'Konkurrenz ganz rau ass a Lëtzebuerg de klore Gewënner. Och hätt déi kommerziell Strategie vun de Lëtzebuerger en negativen Impakt op déi franséisch an déi belsch Geschäfter, déi sech un der Grenz néiergelooss hunn.



D'UCM Lux huet wëlles e Courrier un déi zoustänneg Instanzen an der Groussregioun ze schécken, fir d'Iddi vun engem Observatoire du commerce transfrontalier ze analyséieren. Gefuerdert ginn och dréngend Mesurë fir de Commerce ze ënnerstëtzen, wéi zum Beispill d'Sträiche vun Taxen an de Stied.