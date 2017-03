Den amerikanesche President huet d'Republikaner an d'Demokraten opgeruff zesummen ze schaffen. Hien huet sech kloer zur Nato bekannt, huet awer och widderholl, datt all d'Nato-Memberen hire finanzielle Verflichtunge missten nokommen. Am Kampf géint d'Terrormiliz Islamesche Staat wëll den Trump mat arabesche Partner zesumme schaffen.

Seng Ried huet eng Stonn laang gedauert. Seng gewinnt schaarf an deels ëmstridde politesch Fuerderunge waren dran, mä d'Rhetorik war dach awer eng aner. Den Donald Trump huet sech och u säi Manuskript gehalen a vum Prompter ofgelies. Et gouf vill Standing Ovations, awer och Kapprëselen a Protest.

D'Theme waren déi, déi ee kennt. Déi rezent Haassverbriechen an den USA huet e veruerteelt. Hien huet sech op en Neits fir eng streng Immigratiounspolitik staark gemaach. Den ëmstriddene Verbuet fir Leit aus 7 moslemesche Länner huet e verteidegt. Den Dekret läit jo de Moment op Äis, mä et soll eppes Neies kommen.

Den amerikanesche President huet awer och eng Reform vum Immigratiounssystem an d'Spill bruecht. D'USA géifen e System brauchen, dee sech u Leeschtungen orientéiert, sou wéi dat zum Beispill a Kanada de Fall wier. Et wär e Grondprinzip, datt déi, déi an d'Land géife kommen, finanziell selwer missten eens ginn. An Amerika géif déi Regel awer net méi gëllen, dat misst sech änneren.





Déi mat Spannung erwaarte Ried vum Donald Trump huet d'Finanzmäert an enger éischter Reaktioun relativ kal gelooss. Op den Devisëmäert, déi gewéinlech séier a sensibel op politesch Aussoe reagéieren, huet sech den Dollar quasi net verännert. Fir d'lescht huet een Euro 1,0563 US Dollar kascht an domadder bal sou vill wéi virun der Ried. Och op den Aktiëmäert huet sech net vill gedoen.