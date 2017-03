Fir hir d'Publikatioun vun hire Memoirë solle si iwwer 65 Milliounen US Dollar kréien. Dat huet d'Editiounshaus Penguin Random House bekannt ginn. Engem Artikel vun der Zeitung "Financial Times" no wëll de Konzern, dee majoritär dem Grupp Bertelsmann gehéiert, dofir ëmgerechent ronn 61 Milliounen Euro op den Dësch bliederen. Dat wier e Rekord fir d'Memoiren vun engem fréieren amerikanesche President.



Et ass üblech, dass US-Presidenten, wann hir Mandatszäit eriwwer ass, hir Memoirë publizéieren. Hir Fraen dogéint maachen dat éischter méi rar. D'Michelle Obama ass allerdéngs am Laf vun deenen 8 Joer wou hire Mann amerikanesche President war, zu enger vun de populäerste Figure vun der amerikanescher Politik ginn. Wéini d'Memoirë vun der fréierer Presidentekoppel sollen erauskommen, ass nach net gewosst.