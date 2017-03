Fir zweet bannent nëmmen e puer Deeg hunn d'Mataarbechter vun der Bunn, dem Metro an dem Tram gestreikt.

Streik am ëffentlechen Transport

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archivbild)

Vill Leit hunn dowéinst versicht mam eegenen Auto op d'Aarbecht ze kommen an och d'Taxien hu gutt Geschäfter gemaach. De Stau ëm déi griichesch Haaptstad war deementspriechend laang.



De Streik riicht sech géint der Regierung hir Spuerpläng am ëffentlechen Transport. Metro an Tram zu Athen solle privatiséiert ginn.