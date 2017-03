© AFP

An der Affär goung et drëm, datt hien eng Matschold um Dout vun honnerten Demonstranten am Joer 2011 dréit.



D'Uerteel ass definitiv.



An engem éischte Prozess war de Mubarak zu liewenslaangem Prisong veruerteelt ginn. 2015 gouf de Prozess nach eng Kéier nei opgerullt. Wéinst dem schlechte Gesondheetszoustand vum 88 Joer alen Ex-Staatschef an aus Sécherheetsgrënn hat den Appellprozess e puer Mol misse verréckelt ginn.