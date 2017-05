Zanter dem leschten Dënschdeg ginn all Dag zéngdausende Mënschen op d'Strooss, e Sonndeg den Owend sollen et der zu Budapest souguer bis zu 80.000 gewiescht sinn, fir ënner anerem géint dat neit Héichschoulgesetz ze protestéieren. Et ass eng vun de gréissten Demonstratioune géint d'Orban-Regierung an de leschten 3 Joer.





Protester an Ungarn / Reportage Annick Goerens



Un der Manifestatioun bedeelegt waren aktuell a fréier Studenten, Professeren a Sympathisanten. An domat suergt déi ungaresch Regierungspartei Fidesz nees eng Kéier fir vill Opreegung an dat net nëmmen am eegene Land, mä och bannent der EVP, der konservativer Fraktioun am Europaparlament déi mat den Decisioune vun hiren nationalistesche Confrèrë ganz dacks guer net d'Accord sinn. Den CSV-Europadeputéierte Frank Engel fuerdert souguer een Ausschloss.

An domat wär hie bannent der EVP och net deen Eenzegen. Hannergrond ass e neit Gesetz wat en Dënschdeg vum ungaresche Parlament adaptéiert gouf an eng regelrecht Attack op e fräie Bildungssystem duerstellt. Besonnesch viséiert sinn auslännesch Héichschoulen a virun allem d'Central European University, déi 1992 vum amerikanesche Milliardär George Soros gegrënnt gouf. Dës Uni kéint elo zou gemaach gi, well se déi onnéideg nei Obligatiounen net erfëlle kann.



Am EU-Parlament wiisst elo den Drock op déi konservativ Fraktioun EVP fir sech vun den ungaresche Fraktiounsmemberen ze distanzéieren. All déi rezent Aktioune vun der Fidesz géinge nämlech och am Numm vun der Europapartei EVP gemaach ginn, erkläert de Frank Engel. Et kéint nämlech och net méi sinn, dass sech déi verstänneg Leit an der Partei permanent musse vun de Wieler d'Fro stelle loossen, wéi si nach mat de Membere vun der Fidesz kënnen zesummeschaffen, sou de Frank Engel.





Extrait Frank Engel



An der EVP sinn awer iwwer 80 Memberparteien. Een Ausschloss vun der Fidesz ass dofir net sou einfach. D'EU-Kommissioun préift den Ament och dat neit Héichschoulgesetz, ma domat géing een ëmmer nees um selwechten Problem landen. Et géing nämlech ëm eng grondsätzlech Staatslogik goen an déi ass diametral där vun der europäescher Gouvernance entgéint gesat. De Frank Engel schwätzt vun engem permanente strukturelle Broch vum Vertrag.Donieft géing et jo net just ëm d'Héichschoulen goen, ma och ëm een neit Gesetz fir d'ONG'en. Déi mussen nämlech an Zukunft alleguer d'Suen, déi se aus dem Ausland kréien, an der ëffentlecher Kommunikatioun publique maachen. Dat wäre Methoden, déi an Europa näischt verluer hunn an et wär een domadder genee op deem Punkt ukomm, wou Russland och ass, sou de Frank Engel.Et wäre op alle Fall elo héich Zäit fir deem Zauber een Enn ze maachen, sou den Frank Engel. D'EVP misst déi ungaresch Regierungspartei Fidesz elo virun Dier setzen, well mat sou enger Gesellschaft bannent der Fraktioun kéint geschwë kee sech méi identifizéieren.