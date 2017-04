D'Tierkei: haut e gespléckt Land. (17.04.2017) 51,4% vun den Wieler hunn sech fir e Presidial-System ausgeschwat. Um Enn vun enger ëmstriddener Wahl.

An der Tierkei huet de President Erdogan den ëmstriddene Referendum iwwert d'Stäerkung vu senger Muecht knapp fir sech entscheet. Dat huet d'Wahlkommissioun bekannt ginn. D'Oppositioun ass mam Ausgang vum Vote awer net d'Accord an huet annoncéiert, d'Resultat unzefechten. Zu Istanbul sinn an der Nuecht op e Méindeg Dausende vu Leit aus Protest géint de President Erdogan op d'Stroosse gaangen. Nodeems 99,45% vun de Stëmmen ausgezielt sinn, hätten 51,4% vun de Wieler mat Jo gestëmmt, mellt déi staatlech Noriichtenagence Anadolu. De Camp vum Neen huet allerdéngs an den dräi wichtegste Stied vum Land gewonnen, an zwar am Erdogan senger Heemechtsstad Istanbul, der Haaptstad Ankara an zu Izmir. Och an de Küsteregiounen un der Ägäis an Mëttelmier, souwéi dem kurdesch dominéierten Südosten, hunn d'Géigner vun der Verfassungsreform gewonnen. Um Méindeg de Moien huet d'Oppositioun vun der Wahlkommissioun gefuerdert, datt de Referendum annuléiert gëtt.



Ronn 55 Millioune Mënsche waren opgeruff, fir iwwer d'Aféierung vun engem Presidialsystem ofzestëmmen. Dëse soll dem President däitlech méi Muecht ginn.



D'Oppositioun huet bis zu Lescht virun enger 1-Mann-Herrschaft gewarnt. Och ronn 2,9 Millioune Mënschen am Ausland konnten hire Wahlziedel ofginn. Hir Stëmme kéinten den Ënnerscheed maachen, vu datt, Ëmfroen no, e knappt Resultat méiglech ass.

Am Oste vun der Tierkei sinn déi éischt Wahllokaler um 15 Auer de Mëtteg zougaangen. Am Ganze sinn 32 Provënze concernéiert. Déi waren zanter de Moien 6 Auer op. Déi aner Lokaler am Weste vum Land hu géint 16 Auer hir Dieren zougemaach.



1/4 ausgezielt, däitleche Virsprong fir de "Jo"



Wéi tierkesch Medien, ënner anerem NTV an den tierkeschen CNN, kuerz viru 17 Auer gemellt hunn, géif de "Jo" mat 63,2 Prozent vir leien, datt nodeems ee Véierel vun de Stëmmen ausgezielt war. Nach den Owend soll dat definitiivt Resultat erauskommen.



Virsprong fir de "Jo" schmëlzt, Hallschent ass ausgezielt



Eng déck hallef Stonn no den éischte Resultater war schonn d'Hallschent ausgezielt. Do hat dem Erdogan säi Camp nach ëmmer e Virsprong, dee war awer vun 63,2 op 57 Prozent zeréckgaangen.



Jo verléiert weider u Virsprong: 54 Prozent bei 3/4 ausgezielt



Kuerz virun 18 Auer waren do schonn 3/4 vun de Stëmmen ausgezielt. Déi staatlech Noriichtenagence huet matgedeelt, datt de "Jo" zu deem Zäitpunkt bei 54 Prozent louch.



90 Prozent: Knappe Virsprong fir de "Jo"



Um 18.10 Auer koum d'Meldung vun CNN Türk, datt 90 Prozent vun de Stëmmziedelen ausgezielt wieren. Zu deem Zäitpunkt louch de, Erdogan säi "Jo" Camp nach mat 52,7 Prozent vir.



Erdogan schwätzt vu Victoire



Wéi 97 Prozent géint 20 Auer ausgezielt waren an d'Lager vum "Jo" 51,5 Prozent vun de Stëmme krut, huet de President vun enger Victoire geschwat a sech a sengen Alliéierten gratuléiert.



No 21 Auer waren 99, 1 Prozent vun de Stëmmen ausgezielt. 51,3 Prozent hate fir de "Jo" an 48,7 Prozent fir den Nee bestëmmt, d'Wahlbedeelegung louch bis 86,7 Prozent.



Bei senger Ried sot den Tierkesche President, datt dëst en historesche Score wier. D'Tierken hu sech fir d'Presidialsystem entscheet, dat wier de Start vun enger neier Ära. Donieft huet hie confirméiert, datt den neie System mat der Wahl vun 2019 a Kraaft triede soll. Eng vun den éischten Aufgaben wier et, fir d'Doudesstrof nees anzeféieren, sot den Erdogan.



Wahlkommissioun confirméiert "Jo"-Gewënn



Kuerz no 22.30 Auer huet d'Wahlkommissioun de "Jo" als Gewënner erkläert. Mam virleefege Resultat hätt de "Jo" gewonnen, sot de Chef vun der Kommissioun Sadi Güven e Sonndeg den Owend op der tierkescher Televisioun.



Oppositioun wëll zum Deel nei ausziele loossen



Déi zwou gréisst Oppositiounsparteien CHP an HDP kritiséieren Onregelméissegkeeten a fuerderen, datt en Deel vun de Stëmmen nei misst ausgezielt ginn. Et geet ëm Wahlbullletinen, déi net offiziell zougelooss waren, déi awer vun der Wahlkommissioun als valabel Ziedelen zeréck behale goufen.







Um Sonndeg den Owend huet sech den Oppositiounschef Kilicdaroglu zu Wuert gemellt: Well mindestens all zweeten Türk "Nee" am Referendum sot, géif hien d'Aféiere vum Presidialsystem net akzeptéieren.Déi tierkesch Oppositioun fuerdert, dass den Ausgang vum Referendum annuléiert gëtt. Et géif just eng Decisioun ginn, fir am Kader vum Gesetz d'Situatioun ze entspanen, an zwar sollt d'Wahlkommissioun de Vote annuléieren, sou de Vizechef vun der Republikanescher Vollekspartei Bülent Tezcan.An der Nuecht op e Méindeg waren iwwerdeems e puer Dausend Leit op d'Strooss, fir géint de President Erdogan ze protestéieren.

An den dräi gréisste Stied vun der Tierkei hunn d'Leit sech géint den neie System ausgeschwat. Zu Istanbul waren 51,6 Prozent dogéint, zu Ankara 50,6 an zu Izmir esouguer 68,5 Prozent vun de Wieler.Déi tierkesch Communautéit an Däitschland huet no där knapper Victoire den Engagement vun deenen, déi sech fir den "Neen" agesat hunn, gewierdegt. Déi héich Zuel vun deenen, déi mat "Nee" gestëmmt hunn, wier net ze ënnerschätzen, sou de President vun der tierkescher Communautéit an Däitschland an enger éischter Reaktioun. Obwuel d'Oppositioun denunzéiert gouf, wieren d'Leit fest decidéier gewiescht, sech géint d'Autokratie ze stellen. Allerdéngs hunn iwwer 60% vun den Tierken, déi an Däitschland liewen, fir eng Verfassungsännerung an hirem Heemechtsland gestëmmt. Elo misste Weeër fonnt ginn, fir des Leit besser ze areechen, déi an Däitschland a Fräiheet liewen, sech fir d'Mënschen an der Tierkei allerdéngs eng Autokratie wënschen. Fuerderungen, déi duebel Staatsbiergerschaft ofzeschafen, wier allerdéngs kee gudden Usaz, sou nach de President vun der tierkescher Communautéit an Däitschland.E ganz ähnlecht Resultat koum och bei der Wiel an Éisträich eraus.Well quasi all zweeten Tierk "Nee" gesot huet, besteet villen Experten no d'Gefor, datt Gewalt ausbrieche kéint, datt huet den Udo Steinbach bei de Kollege vum däitsche Focus gesot.