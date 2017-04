© AFP

E Méindeg huet d'Police aus dem Bundesstaat Ohio e Mandat d'Arrêt géint de 37 Joer alen Täter verëffentlecht. De Steve Stephens soll de Mord u sengem 74 Joer alen Affer iwwer Facebook-Live gestreamt hunn an anengems och zouginn hunn, datt hien nach weider Leit ëmbruecht huet, confirméiert d'Police vu Cleveland. Wéi et vu Facebook heescht, wier de Video vun der Dot während dräi Stonnen ze gesi gewiescht, éier e geläscht gouf.Iwwert d'Motiv ass nach näischt gewosst. Et schéngt es awer, wéi wann dee presuméierten Täter säin Affer op der Strooss nom Zoufallsprinzip erausgesicht hätt an du kalbliddeg erschoss huet. Den eelere Mann war no Informatioune vun der Police um Wee fir heem, wéi Dot geschitt ass. Wéi amerikanesch Medie mellen, wier de Mäerder mam Auto um Bord vun der Strooss stoe bliwwen an hätt de Mann opgefuerdert den Numm "Joy Lane" ze soen. Si wier d'Ursaach dofir, wat elo mat him géif geschéien, sou den Täter. Hien hätt nach de Mann no sengem Alter gefrot an dunn ofgedréckt. Eng Fra, déi Joy Lane heescht, sot géintiwwer dem Noriichtesender CBS, dass si mat dem Suspekten während e puer Joer eng Relatioun hat. Et géif hir Leed doen, wat geschitt ass. D'Mamm vum presuméierten Täter sot, dass hie rose gewiescht wier mat senger Frëndin an hätt dowéinst op Leit geschoss.Well de Mann geféierlech an och arméiert ass, huet d'Police och d'Kollegen an d'Populatioun aus den Nopeschbundeslänner Indiana, Michigan, Pennsylvania an New York, alarméiert. Hie wier mat engem Ford Fusion op der Flucht.D'Police huet dee 37 Joer ale presuméierten Täter opgefuerdert, sech ze stellen.

Et gouf eng Belounung an Héicht vu ronn 50.000 US Dollar ausgesat, fir Indicen, déi kéinten hëllefen, de Steve Stephens festzehuelen.



D'Sich nom him leeft op Héichtouren. E Méindeg goufen am Bundesstaat Pensylvania eng ganz Partie Schoulen zougemaach, nodeems dee Suspekten do soll gesi gi sinn.