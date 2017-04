© AFP

Den amerikanesche Vizepresident Mike Pence huet während enger Visite an der Grenzregioun op der koreanescher Hallefinsel Nordkorea virdru gewarnt, Determinatioun vun den USA ze ënnerschätzen. D'Relatiounen tëscht den USA a Südkorea wieren a Stee gemeesselt, sou de Pence.



An Nordkoreaneschen Zaldot mécht eng Foto während der Visite vum US-Vizepresident Mike Pence. © AFP



D'Ära vun der strategescher Gedold géintiwwer Nordkorea wier eriwwer. Den US-Vizepresident koum op enger Militärbase mat Militärvertrieder a stationéierten amerikaneschen Truppe fir Gespréicher zesummen. Nordkorea hat e Sonndeg op e neits ee Rakéitentest duerchgefouert.



Nordkorea seet sech prett, fir op allméiglech Zort vu Krich ze äntweren. Dat seet Pyongyang an adresséiert sech u Washington. Russland huet d'USA virdru gewarnt, fir eleng géint Nordkorea virzegoen. Dat wier e ganz riskante Wee, seet de russeschen Ausseminister Lawrow. Hie géing hoffen, datt et keng eesäiteg Schrëtt, wéi déi a Syrien, géing ginn.

Moskau géing awer och den nordkoreanesche Nuklearprogramm veruerteelen, esou de russeschen Ausseminister.