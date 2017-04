D'Tierkei: haut e gespléckt Land. (17.04.2017) 51,4% vun den Wieler hunn sech fir e Presidial-System ausgeschwat. Um Enn vun enger ëmstriddener Wahl.

Jean Asselborn iwwer Tierkei / Interview Corinne Folscheid



Um Dag nom tierkesche Referendum kritiséiert déi international Observatiounsmissioun, datt et net déi selwecht Konditioune fir d'Supporter vum "Jo" a fir déi vum "Nee" gouf.Duerch eng nodréiglech Ännerung vun de Regele fir ofzestëmmen, wieren iwwerdeems wichteg Protektiouns-Mécanismen ausser Kraaft gesat ginn, bedaueren d'Wahlobservateure vum Europarot a vun der Organisatioun fir Sécherheet an Zesummenaarbecht.D'Regierung huet am fréien Méindeg den Owend reagéiert a weist d'Reprochen zeréck. Vun Ankara heescht et, d'Virwërf, datt international Standarden net agehale gi wieren, wieren inakzeptabel.An enger éischter Reaktioun sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn e Méindeg de Moien am RTL Interview, dass hien de Courage vun deenen, déi mat "Nee" gestëmmt hunn, immens respektéiert. Well a ville Riede vum Erdogan huet een eraushéieren, datt hien déi Leit quasi wéi "Terroristen" consideréiert.Den Diplomatiechef huet nach eemol drop higewisen, dass d'Konditiounen net faire waren. Och hätt sech den tierkesche President Erdogan net neutral verhalen an d'Regierung hätt vun hirem Apparat profitéiert, fir Reklamm ze maachen fir de "Jo", obwuel dëst duerch d'Verfassung net erlaabt wier.Duerch dëse Referendum entsteet en autokratesche Staat, eng islamo-nationalistesch Ideologie hätt Fouss gefaasst, sou de Jean Asselborn. Den Erdogan wéilt eng "nei Tierkei", déi sech radikal vum Mustafa Kemal Atatürk senger Tierkei ënnerscheet. Dem Atatürk seng Tierkei huet eng secular Tierkei mat enger parlamentarescher Demokratie ugestrieft.De Jean Asselborn geet dovun aus, dass d'Islamiséierung weider geet. Zwee Liewensstiler géifen elo openeen treffen, déi eng déi mat "Jo" gestëmmt hunn, an déi aner mat Neen. Dem Jean Asselborn no dierft et schwéier ginn, fir dat tierkescht Vollek op dëser Basis zesummen ze halen.Wat iwwerdeems een eventuellen EU-Bäitrëtt vun der Tierkei betrëfft, kann et ënnert engem President Erdogan mat dëser Verfassung kee Bäitrëtt ginn, sou nach de Lëtzebuerger Ausseminister am Interview. Allerdéngs wier et eis Flicht, och un den aneren Deel vun der Populatioun ze denken, dee mat "Nee" gestëmmt huet an dee richtege Wee ze fannen.

© AFP

Der knappe Ausgang des Referendums zeigt: Erdoğan ist nicht die Türkei. Einsatz für Demokratie und Menschenrechte muss weitergehen. — Martin Schulz (@MartinSchulz) April 16, 2017

Nom Referendum huet d'Europäesch Unioun d'Regierung zu Ankara opgeruff, fir sech moderat ze verhalen. D'Regierung misst bei der Ëmsetzung vun der Verfassungsännerung dee breetst méiglechen nationale Konsens ustriewen. Dat geet aus enger gemeinsamer Deklaratioun ervir, déi de Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker, d'EU-Diplomatiecheffin Federica Mogherini an den zoustännegen EU Kommissär Johannes Hahn e Sonndeg den Owend publizéiert hunn. D'Striewen no Konsens wier wichteg, bedéngt duerch dat knappt Resultat an de Konsequenzen déi mat der Verfassungsännerung zesummen hänken. Dës géifen nämlech, d'selwecht wéi déi praktesch Ëmsetzung, genee consideréiert ginn, dëst am Kader vun den tierkeschen Engagementer als EU-Bäitrëttskandidat an als Member vum Europarot.De Generalsekretär vum Europarot, zu Deem d'Tierkei och gehéiert, Thorbjörn Jagland, huet d'Tierkei opgeruff, fir d'Onofhängegkeet vun der Justiz an d'Rechtstaatlechkeet ze garantéieren. Dat wier Deel vun der Europäescher Mënscherechtskonventioun an dofir vun allergréisster Bedeitung. Donieft huet den Norweger déi zwee Lager an der Tierkei opgeruff, fir zesummen ze schaffen.Fir de Martin Schulz ass kloer, datt déi knapp Auszielung just weist, datt den Erdogan net d'Tierkei ass an ee sech weider muss fir d'Demokratie an d'Mënscherechter asetzen.Déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel huet iwwerdeems een Appell un den tierkesche President gemaach, ee respektvollen Dialog mat all de Parteie vum Land ze sichen an op seng politesch Géigner duerzegoen. De Referendum selwer huet d'Bundeskanzlerin an enger éischter Reaktioun net wollte bewäerten. Wéi d'EU wëll och si fir d'éischt d'Aschätzung vun de OECD ofwaarden.An engem Schreiwen bedauert d'Unioun vu Lëtzebuerger Studenten , datt sech eng knapp Majoritéit fir eng "Pseudo"-Diktatur entscheet hunn a si weise sech solidaresch mat der tierkescher a kurdescher Zivilgesellschaft.