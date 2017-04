© AFP

Bei Lissabon ass e klenge Fliger op d'Lager vun engem Supermarché gefall. 5 Leit stierwen, dorënner 3 franséisch Passagéier an de Schwäizer Pilot vun der Maschinn, déi och an der Schwäiz enregistréiert war. Och e Mann, deen am Camion am Lager, war huet net iwwerlieft.D'Maschinn war vum Fluchhafen Tires gestart a sollt op Marseille fléien.