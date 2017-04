Vill Leit mat héijem Educatiounsniveau hu fir den "Nee" gestëmmt. No hirer Néierlag fäerte si eng islamesch Revolutioun, wéi et se an de 70er am Iran gouf.

© Sarah Cattani

An der Tierkei huet de President Erdogan den ëmstriddene Referendum iwwert d'Stäerkung vu senger Muecht knapp fir sech entscheet. D'Oppositioun ass mam Ausgang vum Vote awer net d'Accord an huet annoncéiert, d'Resultat unzefechten. Zu Istanbul sinn an der Nuecht op e Méindeg Dausende vu Leit aus Protest géint de President Erdogan op d'Stroosse gaangen. D’Sarah Cattani mat éischte Reaktiounen aus dem Camp vum Neen zu Istanbul. Déi Leit, déi eppes wollten virum Mikro vun der Journalistin soen, hunn decidéiert, fir onerkannt ze bleiwen, aus Angscht op Repercussiounen. Dat eleng seet scho villes iwwert déi momentan Situatioun aus.



Reaktioune vun Istanbul / Reportage Sarah Cattani





Hayir also den Neen huet op verschiddene Plazen an Land eeschter Sonndeg d’Iwwerhand gehat, dorënner och déi 3 wichtegste Stied, Ankara, Izmir an och virun allem dem Erdogan seng Heemechtsstad Istanbul. d’Partisane vum Neen hu sech dann och an staark mat klappen op Telleren a Schossele bis an déi spéit Nuetsstonnen ze héiere ginn. Dass si net mam Vote averstanen sinn, geet kloer ervir.

“ Deen Tipp, also den Recep Erdogan, huet nach ni eng Competitioun verluer, ma ech hätt net geduecht, dass d’Tierken esou géinge wielen. Et geet hei net em eng Partei, net em en Lifestyle, et geet drëms, fir alles un een aneren ze ginn. Et geet net em den Erdogan, elo ass et hien, mee an Zukunft, wien weess…”

Ëmmer méi Leit an der Tierkei, a virun allem déi Leit mat engem méi héijen Educatiounsniveau fäerten, dass dat heiten den Ufank vum Enn ass an dass et der Tierkei kéint ergoen, wei dem Iran mat der islamescher Revolutioun Enn der 70er Joer. Vill Leit, déi et sech kënne leeschten, iwwerleeën deemno elo schonn, wou si kéinte wunnen, wann d’Situatioun sech zouspëtzt.

“ Hien huet elo 50 Prozent vun den Stëmmen, mee regéiert, wéi wann en 100 Prozent vun den Stëmmen hätt. Dat ass de gréisste Problem. Ech muss elo perséinlech un aner Opportunitéiten denken, an och un d’Zukunft vu menger Famill an ech mengen net, dass eis Zukunft an der Tierkei ass. “

Anerer si scho méi laang desillusionéiert an gesi mat dem knappe Vote just eng Weiderféierung vun eppes, wat schonn zanter Joren am Gaangen ass.

“ Ass dat heiten en demokratesche Vote oder en fairen Vote? Dat gouf et nach ni an der Tierkei. Mir hu scho vill Fraude matgemaach, wou Stëmmziedele geklaut goufen oder Oppositiounsstëmmen, déi verbrannt gi sinn. Keen gleeft hei u fair an propper Zuelen.”