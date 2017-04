Theresa May (1)



Grouss Iwwerraschung en Dënschdeg de Mëtteg op der "Number 10 Downing Street". Déi konservativ Premier-Ministesch Theresa May huet kuerz no 12 Auer annoncéiert, si géing den 8. Juni Neiwahle lancéieren, fir Groussbritannien während den nächste Joren a virun allem während den Negociatioune ronderëm de Brexit méi Stabilitéit ze garantéieren.

Theresa May (2)



D'Theresa May ass nom Referendum am Juni zejoert als Premier-Ministesch nogeréckelt, nodeems den David Cameron zeréckgetruede war. Si sicht elo mat dëse Wahlen eng demokratesch Legitimatioun, eng Aart Ofsécherung also fir hire Posten als Premier-Ministesch. Den Ament profitéiert d'Theresa May och an de Sondagë vun engem grousse Virsprong par Rapport zu der Oppositiounspartei Labour, déi intern zerstridden ass.D'Theresa May huet sech dann och direkt un d'Oppositioun adresséiert, déi der Regierung hire Brexit-Plang jo kritiséiert huet. Elo wier et un hir fir ze weisen, datt et hinne wierklech just ëm d'Saach géif goen, sou déi britesch Premierministesch an hirem kuerze Statement an der Downing Street.Loosst eis wiele goen an de Wieler eis Projete fir a géint de Brexit presentéieren. Duerno ass et dann un de Leit, fir ze decidéieren, wien a Groussbritannien um Pouvoir bleiwe soll.

E Mëttwoch muss d'Parlament doriwwer ofstëmmen. D'Theresa May brauch dofir eng Zwee-Drëttel-Majoritéit am Briteschen House of Commons.Den 8. Juni soll gewielt sinn.