Benoît Hamon/Reportage Pit Everling



Am éischten Tour presentéiere sech 11 Kandidaten. Ee vun hinnen ass de Benoît Hamon.

Dem studéierten Historiker seng politesch Karriär geet an d‘80er Joren zeréck. Hie war ënnert anerem de President vum Mouvement des jeunes socialistes, méi spéit Mataarbechter vun diverse Ministèren.



De Mann, deen zum lénke Fligel vum PS zielt, war ënnert anerem och Deputéierten, Europadeputéierten a Minister ënnert de Regierungen Ayrault a Valls I. 2014 awer dréint den deemolegen Educatiounsminister Hamon, wéinst Differenzen, der Regierung Valls de Réck.



Benoît Hamon a Manuel Valls begéine sech 2 an en halleft Joer drop erëm an zwar an de sozialistesche Primairen. Iwwerraschend däitlech setzt de Benoît Hamon sech duerch. Mat der aler Manéier fir Politik ze maache misst Schluss sinn, sot de sozialistesche Kandidat am Televisiounsdebat. An dës Zukunft gehéiert fir de Benoît Hamon eng 32 Stonne-Woch an e Grondakommes fir jiddereen. Hie wënscht sech eng Reorientéierung vun Europa, ënnert anerem mat Austeritéitspolitike misst opgehale ginn.



Fir de Benoît Hamon dierft et schwéier ginn, fir iwwerhaapt bis an den zweeten Tour ze kommen. Hie kritt d’Onbeléiftheet vum sozialistesche President François Hollande ze spieren. No lénks lafen dem PS d’Wieler a Richtung Mélenchon dovunner, no riets a Richtung Macron. De Benoît Hamon läit an de Sondagë mol net méi bei 10%.