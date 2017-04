Emmanuel Macron/Reportage Pit Everling



Den 63 Joer ale François Fillon ass en ale bekannte vun der franséischer Droite. Héichpunkt vu senger politescher Karriär war bis ewell de Poste vum Regierungschef ënnert dem President Sarkozy, dat war tëscht 2007 an 2012. An de Primairen huet de studéierte Jurist a Politolog Fillom Leit ewéi Nicolas Sarkozy an Alain Juppé hannert sech gelooss.

E ganz wichtegt Thema, mat deem de Fillon punkte kann, ass d’Bekämpfung vum islamisteschen Terrorismus.



Nach virun e puer Méint hat de Fillon déi beschte Kaarte fir neie Chef am Elysée ze ginn. De Kandidat vun der Droite fält awer iwwert eng Affär ëm eng presuméiert fiktiv Beschäftegung vu senger Fra während dem Fillon senger Zäit als Deputéierten.Trotz groussem Drock hält de Fillon u senger Kandidatur fest, weist d’Reprochë vun sech, gëtt awer verschidde Feeler zou.



Dem Fillon seng Popularitéit huet gelidden. An de Sondagë rëtscht hie vu méi ewéi 25 % am November op elo just nach knapp 20, den Ëmfroen no géing dat am éischten Tour d’Plaz 3 bedeiten.



Interview-Marathon mat den 11 Kandidaten



Eng leschte Kéier virum éischte Tour vun de Presidentschaftswahlen a Frankräich dëse Sonndeg, kënnen déi eenzel Kandidaten um Donneschdeg op der franséischer Tëlee nach eemol hir Programmer presentéieren. Op der Televisiounschaîne France 2 ginn déi am ganzen 11 Kandidaten noeneen interviewt. Jiddereen huet 15 Minutten Zäit, fir op säin Wahlprogramm anzegoen. Den Optakt vun dësem Interview-Marathon mécht de Lénkspolitiker Jean-Luc Mélenchon. Duerno sinn d'Rietspopulistin Marine Le Pen, de Sozialist Benoît Hamon an de Partei-onofhängegen Emmanuel Macron un der Rei. Zum Schluss gëtt de konservative Kandidat François Fillon vun deenen zwee Journaliste vu France 2 interviewt. Duerno hunn nach eemol all d'Kandidaten d'Geleeënheet fir ee Schlusswuert. U sech sollt nach eemol ee groussen Debat mat all de Kandidaten, wéi schonn Uganks Abrëll, ofgehale ginn. Dës Iddi gouf dunn awer nees fale gelooss, nodeems verschidde Kandidaten hir Bedenken haten.



Déi lescht Zuelen



Engem leschte Sondage no, deen um Donneschdeg de Moie publizéiert gouf, hunn den Emmanuel Macron an d'Marine Le Pen am éischten Tour d'Nues nach ëmmer vir. Hannendru kommen de Jean-Luc Mélenchon an de François Fillon. De Partei-onofhängege Kandidat vum Mouvement "En Marche!", Emmanuel Macron kéim de rezenten Ëmfroen no elo op 25%, d'Cheffin vum Front National, Marine Le Pen léich onverännert bei 22%. De Kandidat vun der Droite, François Fillon kéim weiderhin op 19%, d'selwecht wéi de Jean-Luc Mélenchon. Eréischt op déi fënneft Plaz kéim de Kandidat vum PS, Benoît Hamon mat 7,5%.

Am zweeten Tour de 7. Mee géif d'Marine Le Pen dann awer eliminéiert ginn, egal wien hire Géigner ass, ob Fillon, Macron oder Mélenchon. Sollt den Emmanuel Macron et an den zweete Wahltour packen, géif hien dee Moment mat 66% vun de Stëmme géintiwwer 34% fir d'Kandidatin vum FN gewannen.