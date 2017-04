"Fleisch mit Schrauben versetzt und ausgelegt" - esou den Titel vun engem Communiqué vun der Police vun Tréier um Mëttwoch de Mëtteg.Et géif Indicë ginn, dass zu Konz, net wäit vun der Lëtzebuerger Grenz ewech, wou sech antëscht dann och vill Leit aus dem Grand-Duché néiergelooss hunn, preparéiert Ködere mat Fleesch ausgeluecht gi wieren.Spadséiergänger hätten um Owend vum 10. Abrëll e Stéck Fleesch fonnt, an dat zwou Schrauwe gedréit waren - dat beim Fousswee, deen d'Strooss Mattheiser Acht mam Weißdornweg verbënnt. Dobäi kéint et sech méiglecherweis ëm e preparéierte Fleeschköder fir Hënn handelen.D'Leit hunn d'Police vu Konz avertéiert. Ma ausser deem enge Stéck Fleesch konnt bis elo keen anert fonnt ginn.Wou de Köder hierkoum, ass net gewosst. E gëtt den Ament och nach analyséiert.D'Police judiciaire vun Tréier freet, wien eppes iwwert d'Origine vum Fleesch mat de Schrauwe soe kann, ob nach esou Köderen op anere Plaze fonnt goufen an ob et Leit ginn, där hiren Hond schonn esou e Köder gefriess huet.Zeie solle sech bei der "Kriminalinspektion Trier" um Tel. +49 651/9779-2290 mellen.