E Bléck op d'Présidentielle 2017, hei fir a Loutrengen. (20.04.2017) An 3 Deeg wielt Frankräich en neie President. Top Favoritten ginn et der zwee: Macron an Le Pen. D'Cheffinne vum Front National kann op Loutrengen zielen.

Dem neiste Sondage no ass den sozialliberalen Emanuel Macron liicht vir. Ma nëmmen 3 Prozent hannendrun d'Marinne Le Pen vum Front National. E Sonnden ka si ouni Zweiwel op eng grouss Ënnerstëtzung, och an eiser direkter Nopeschregioun zielen.



Wéi ass d’Stëmmung, 20 Kilometer déisäit der Grenz? An der Vallée de la Fensch. Tëscht Hayange, wou et virun 3 Joer zum grousse politeschen Ëmschwong koum. Mam Fabien Engelmann, dem Kandidat vum Front National, deen d'Mairie iwwerholl huet.



Bis erof op Florange, wou 2012 de Kandidat François Hollande grouss opgetrueden ass a versprach huet, d’Loutrengesch Stolindustrie ze retten. Verbattert, enttäuscht, … trauen haut an där Regioun, vill Bierger kengem Politiker méi iwwert de Wee.



Eng Reportage vum Jeannot Ries.