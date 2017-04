X

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police — Préfecture de police (@prefpolice) April 20, 2017

🔴 Nous vous conseillons d'éviter le secteur des Champs Élysées — Préfecture de police (@prefpolice) April 20, 2017

#ChampsElysee Un hélicoptère survole la zone depuis une vingtaine de minutes pic.twitter.com/8LAt3WE57Z — Arthur Berdah (@arthurberdah) April 20, 2017

#ChampsElysees L'accès au boulevard est totalement bloqué par un important dispositif policier pic.twitter.com/LMIwg8ohJL — Arthur Berdah (@arthurberdah) April 20, 2017

De bluddege Virfall ass op de Champs-Elysées geschitt, op Héicht vun engem Buttek vu Marks & Spencer.De Ugräifer soll mat engem Auto ugefuer komm sinn an op e Policewon geschoss hunn, mat enger automatescher Waff. Ee Polizist ass déidlech getraff ginn, dunn hätt en den Ugräifer iwwerem Fortlafen och nach op anerer geschoss a wier dobäi vun der Police erschoss ginn. 2 Poliziste goufen blesséiert. Eng Passantin ass och getraff ginn.D'Rumeur vum Doud vun engem 2. Polizist ass zréckgewise ginn.De ganze Quartier am VIII. Arrondissement gouf zougemaach. D'Prefecture vun der Paräisser Police hat via Twitter opgeruff, d'Géigend ze evitéieren.D'Police vu Paräis geet - dat mellen däitsch Medien - vun enger terroristescher Attack aus. Den Inneministère ass do méi vrisiichteg. Et gouf och an deem Sënn eng Enquête opgemaach. Et gëtt awer näischt ausgeschloss.3 Deeg virum 1. Tour vun de Presidentiellen ass Frankräich nees mat enger Attack beschäftegt.Virun 2 Deeg gouf zu Marseille eng Attack verhënnert.