X

Dat mellen um Freideg de Moien däitsch Medien. No Informatioune vum ZDF hätt d'Dot ee finanziellen Hannergrond gehat.Zanter dem 13. Abrëll war no engem russesche Staatsbierger gesicht ginn. Géint den 28 Joer ale Mann läit elo ee Mandat d'Arrêt vir. Him gëtt 20-fache versichte Mord virgeheit.Hie soll um Freideg de Moie fréi während engem Policeasaz a Baden-Württemberg festgeholl gi sinn. Et soll sech awer net ëm een Extremist handelen.Weider Detailer sinn zu dësem Zäitpunkt nach keng bekannt.