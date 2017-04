Presidentiellen a Frankräich am Punkt fir Punkt (21.04.2017) De Petz Bartz erkläert op RTL Télé Lëtzebuerg, wisou et dëst Joer anescht wäert oflafen am 1. Tour, wéi bei anere Wahle virdrun.

A Frankräich mussen d'Leit net wiele goen, vill Leit maachen et elo awer, fir wéi se soen, dat "schlëmmst" ze verhënneren. Eng Minoritéit wielt "fir" hire Kandidat, d'Majoritéit wielt "géint" déi aner Kandidaten.

Avis zu de Presidentiellen vu Politologen (21.04.2017) D'Stëmmung a Frankräich ass ugespaant. An de Sondagen leien d'Favoritte Macron a Le Pen no beieneen.



Leschten IFOP-Sondage

E Sonndeg ginn d'Fransousen an d'Wahlkabinne fir den éischten Tour vun dee Presidentiellen. Ëmfroen no hunn den Emmanuel Macron vun der Beweegung "En Marche" an d'Cheffin vum Front National, Marine Le Pen, déi beschte Chancë fir an den zweeten Tour ze kommen. De Pit Everling huet de leschte Sondage ënnert d'Lupp geholl, an zwar d'Enquête IFOP, déi all Dag fir de Paris Match CNews a Sud Radio gemaach gëtt.

De Sondage seet, datt de Vainqueur vum éischten Tour Emmanuel Macron géing heeschen. Fir de Kandidat vun der Beweegung "En marche" géing et nach eemol liicht erop an zwar op 24%.

Liicht an déi aner Richtung goung et déi lescht Zäit fir d'Presidentin vum Front National Marine Le Pen. Si kënnt - der aktueller Ëmfro no - nach op 22%.

De Republikaner François Fillon kënnt op 19%.

De Kandidat vun der "France insoumise " Jean-Luc Mélenchon krit 18% vun de Stëmmen.

Nach weider erof geet et iwwerdeems fir de Sozialist Benoît Hamon, dee kënnt just nach op 7% am aktuelle Sondage.

Fir den Nicolas Dupont Aignan wieren et 4%.

All déi aner Kandidate leie bei engem Prozent oder liicht drënner.