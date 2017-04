© afp

Op der Plaz vum Attentat wier en Ziedel fonnt ginn, dee wahrscheinlech aus der Täsch vum Täter gefall ass. Dorop géing d'Terrormiliz IS verdeedegt ginn.Et ginn dann och weider Detailer iwwert den Täter - dee soll schonn 2005 wéinst versichtem Doudschlag u Polizisten zu 15 Joer Prisong veruerteelt gi sinn. Dono ass et och nach zu weidere Veruerteelunge komm. Bis 2015 wier de Mann praktesch ouni Ënnerbriechung am Prisong gewiescht. Während där Zäit hätt et awer keng Unzeechen vun enger Radikaliséierung ginn. D'Police enquêtéiert weider op den 39 Joer ale Mann keng Ënnerstëtzer hat.De Mann hat en Donneschden den Owend op Poliziste geschoss. Dobäi ass e Beamten em d'Liewe komm an zwee goufe blesséiert. Den Täter ass dunn vun engem Polizist erschoss ginn. Den IS hat d'Dot direkt dono revendiquéiert.