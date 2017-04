Am Venezuela huet d'Oppositioun e Samschdeg zu engem Gedenkmarsch fir d'Affer vun de Masseprotester an de leschten Deeg opgeruff.

Zanter dem Ufank vun de Maniffen am Abrëll sinn am ganzen 21 Mënschen ëm d'Liewe komm, ronn 1.300 goufe blesséiert. Eleng e Freideg koume bei Onrouen an direkt e puer Stied op d'mannst 12 Demonstranten ëm d'Liewen.



Bei den deeglechen Demonstratioune kënnt et ëmmer erëm zu Ausernanersetzungen tëscht Participanten an der Police. Oppositioun a Regierung maachen sech géigesäiteg fir d'Affer responsabel. D'Géigner vum President Maduro werfen him d'Opléisung vum Rechtsstaat vir.